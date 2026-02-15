Rencontre avec Laélia Véron et Guillaumd Fondu Place Louis de la Bardonnie Bergerac
Rencontre avec Laélia Véron et Guillaumd Fondu Place Louis de la Bardonnie Bergerac vendredi 27 février 2026.
Rencontre avec Laélia Véron et Guillaumd Fondu
Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux Livres Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Laélia Véron est maitresse de conférences en stylistique et langue françaises à l’université d’Orléans, travaille sur les liens entre langage et pouvoir. Vous la connaissez pour ses écrits avec les Linguistes attérés ou ses interventions sur Radio Nova à la dernière.
Guillaume Fondu est Normalien, agrégé de philosophie et enseignant au lycée François Villon de Beaugency. Il est l’auteur d’une thèse sur la naissance du discours politique marxiste ( La Naissance du marxisme, CNRS Éditions, 2024). Il a publié par ailleurs des ouvrages de vulgarisation philosophique, notamment Découvrir Hegel (Les Éditions sociales, 2025). .
Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux Livres Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Laélia Véron et Guillaumd Fondu
L’événement Rencontre avec Laélia Véron et Guillaumd Fondu Bergerac a été mis à jour le 2026-02-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides