Rencontre avec l’agence intérim SAMSIC EMPLOI Chambly – Agence MERU Chambly

Rencontre avec l’agence intérim SAMSIC EMPLOI Mercredi 19 novembre, 08h30 Chambly – Agence MERU Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:30:00 – 2025-11-19T10:00:00

Fin : 2025-11-19T08:30:00 – 2025-11-19T10:00:00

Excellente opportunité d’emploi. Plusieurs poste à pourvoir : Manutentionnaire Préparateur de commandes Cariste Technicien de maintenance Opérateur de production en industrie Serveurs Femme/valet de chambre

Rendez vous au sein de l’agence SAMSIC EMPLOI située 10 rue Pierre Wolf 60230 Chambly Présentation de l’agence intérim SAMSIC EMPLOI, des postes à pourvoir suivi d’un entretien individuel. Venir avec votre CV.

Chambly – Agence MERU 60230 Chambly Chambly 60230 Oise Hauts-de-France

Excellente opportunité d’emploi. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie