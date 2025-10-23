Rencontre avec l’anthropologue Philippe Descola autour de son ouvrage « Politiques du faire-monde » Théâtre de la Concorde Paris

Rencontre avec l’anthropologue Philippe Descola autour de son ouvrage « Politiques du faire-monde » Théâtre de la Concorde Paris jeudi 23 octobre 2025.

Cette rencontre a lieu à l’occasion de la sortie le 3 octobre de son ouvrage Politiques du faire-monde aux éditions du Seuil.

À partir de ses « Tanner Lectures », conférences données en 2023 à l’université de Californie à Berkeley, Philippe Descola expose les grandes orientations politiques qui se dégagent de son travail anthropologique mené depuis plus de cinquante ans, notamment auprès des Achuar en Amazonie.

Il met en évidence les impasses du programme d’étude du monde déployé par les Lumières, cette fabrique de distinction entre nature et culture, et rappelle sa conception de quatre filtres ontologiques qui, selon lui, structurent le processus de mondialisation : l’animisme, le totémisme, le naturalisme et l’analogisme. Il montre combien les manières de concevoir les relations entre humains et non-humains dans les sociétés extramodernes peuvent stimuler de nouvelles formes de collectifs, d’alterpolitiques , à la fois plus ouvertes et plus inclusives. Un effort devenu nécessaire et urgent à l’ère du réchauffement climatique où le vivant est en crise généralisée et où les États n’apparaissent pas à la hauteur des défis à venir.

La rencontre sera modérée par Virginie Bloch-Lainé et sera suivie par une séance de dédicace.

Cette rencontre explore les possibilités de penser un avenir vivable en redéfinissant nos liens au vivant et en sortant du cadre étroit hérité des Lumières.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

