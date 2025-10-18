Rencontre avec l’architecte responsable des travaux du TROBAR CAFE Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour

Rencontre avec l'architecte responsable des travaux du TROBAR CAFE Samedi 18 octobre, 11h00 Moustier-Ventadour Corrèze

2025-10-18T11:00:00+01:00 – 2025-10-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00+01:00 – 2025-10-18T12:00:00+01:00

L’architecte expliquera la génèse du projet, présentera les plans et indiquera à quel stade en sont les travaux. Elle répondra à toutes les questions du public. une visite du chantier sera également possible, mais seulement depuis l’extérieur

Le Trobar Café est en construction au centre du Bourg de Moustier. sa vocation est de récréer du lien social dans le village.

