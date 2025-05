Rencontre avec l’artiste Adèle Durand – sur la D47 Brandonnet, 14 mai 2025 07:00, Brandonnet.

Aveyron

Rencontre avec l’artiste Adèle Durand sur la D47 lieu-dit La Garrigue Brandonnet Aveyron

Début : Mercredi 2025-05-14

fin : 2025-05-14

2025-05-14

Adèle Durand est lauréate 2024 du Prix du Département pour l’art contemporain.

Depuis le 21 avril 2025 elle est accueillie en résidence de création au Moulin des arts de Saint-Rémy.

ADÈLE DURAND

Rencontre avec l’artiste au cours de sa résidence de création

mercredi 14.05.2025 à partir de 18h15

[ AU REPAIRE, lieu-dit La Garrigue sur la D47, 12350 Brandonnet ]

Partenariat du Département de l’Aveyron avec L’Atelier Blanc et la Compagnie La Rumeur, Le Repaire

Cette rencontre au Repaire à Brandonnet sera l’occasion d’échanger, de découvrir le travail et le projet de création qu’Adèle Durand mène en lien avec le savoir-faire de la ganterie de Millau.

La réserve de vêtements et de costumes de la Compagnie La Rumeur fera écho à cette rencontre conviviale, qui se terminera autour de bonnes choses à déguster ensemble.

Dans la recherche d’Adèle Durand, le corps féminin est abordé par l’invisible. Il ne reste souvent que son enveloppe sociale, le vêtement. Sa pratique pluridisciplinaire a néanmoins une matière fil rouge le tissu. Habité par l’Homme, il lui permet de construire des récits emplis de présence fantomatique.

Pour sa résidence en Aveyron, elle s’intéresse à l’art de la ganterie, patrimoine millavois qui a évolué de la production locale à l’industrie du luxe. Elle souhaite explorer et réinterpréter le gant à travers la réalisation d’une série de sculptures, en cherchant à capturer l’essence de la parure et à révéler la puissance narrative et esthétique de cet objet du quotidien devenu un symbole de luxe et de raffinement.

+ Instagram d’Adèle Durand

+ Compagnie La Rumeur, Le Repaire

+ Département de l’Aveyron .

sur la D47 lieu-dit La Garrigue

Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

English :

Adèle Durand is the 2024 winner of the Prix du Département pour l’art contemporain.

Since April 21, 2025, she has been in creative residency at the Moulin des Arts in Saint-Rémy.

German :

Adèle Durand ist Preisträgerin 2024 des Preises des Departements für zeitgenössische Kunst.

Seit dem 21. April 2025 ist sie als Künstlerin in der Moulin des arts in Saint-Rémy zu Gast.

Italiano :

Adèle Durand è la vincitrice del Prix du Département pour l’art contemporain 2024.

Dal 21 aprile 2025 è in residenza creativa al Moulin des Arts di Saint-Rémy.

Espanol :

Adèle Durand es la ganadora en 2024 del Prix du Département pour l’art contemporain.

Desde el 21 de abril de 2025 realiza una residencia creativa en el Moulin des Arts de Saint-Rémy.

