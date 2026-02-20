Rencontre avec l’artiste Antoine Schaefer

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Artiste indépendant, Antoine Schaefer donne une seconde vie aux matériaux de récupération en imaginant des créations originales inspirées des films de science-fiction qu’il affectionne tan

Artiste indépendant, Antoine Schaefer donne une seconde vie aux matériaux de récupération en imaginant des créations originales inspirées des films de science-fiction qu’il affectionne tant. Du masque de Pry à la célèbre tenue d’Alien, son inventivité ne connaît aucune limite !

Il réalise ses œuvres chez lui, parfois en collaboration avec le Centre de Harthouse.

Il est également accompagné par la Maison Picasso, espace culturel et artistique d’un établissement médico-social, qui valorise son talent. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Antoine Schaefer is a freelance artist who gives a second life to recycled materials by imagining original creations inspired by the science fiction films he loves to watch

L’événement Rencontre avec l’artiste Antoine Schaefer Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau