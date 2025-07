Rencontre avec l’artiste Camille Screve Bolbec

Rencontre avec l’artiste Camille Screve Bolbec samedi 19 juillet 2025.

Rencontre avec l’artiste Camille Screve

Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-19

Camille Screve présentera ses œuvres, son parcours et le projet mené avec La Fabrik à Sons et les habitant·e·s de Bolbec.

Un moment d’échange autour de la création textile et sculpturale.

Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

English : Rencontre avec l’artiste Camille Screve

Camille Screve will present her work, her career and the project she has undertaken with La Fabrik à Sons and the residents of Bolbec.

A moment of exchange around textile and sculptural creation.

German :

Camille Screve wird ihre Werke, ihren Werdegang und das Projekt mit La Fabrik à Sons und den Einwohnern von Bolbec vorstellen.

Ein Moment des Austauschs über die Schaffung von Textilien und Skulpturen.

Italiano :

Camille Screve presenterà il suo lavoro, la sua carriera e il progetto intrapreso con La Fabrik à Sons e gli abitanti di Bolbec.

Sarà un’occasione per discutere di creazione tessile e scultorea.

Espanol :

Camille Screve presentará su obra, su trayectoria y el proyecto que ha emprendido con La Fabrik à Sons y los habitantes de Bolbec.

Será una oportunidad para debatir sobre la creación textil y escultórica.

