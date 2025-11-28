RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ÉMILIE DUMAS AU MUSÉE Collioure

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00

Dans le cadre de l’exposition Les Américaines , profitez d’un moment de rencontre avec l’artiste Émilie Dumas pour découvrir son univers.
4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46  contact@museecollioure.com

English :

As part of the Les Américaines exhibition, take the opportunity to meet artist Émilie Dumas and discover her world.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Les Américaines können Sie sich mit der Künstlerin Émilie Dumas treffen und ihre Welt kennenlernen.

Italiano :

Nell’ambito dell’esposizione Les Américaines , concedetevi un momento di incontro con l’artista Émilie Dumas e scoprite il suo mondo.

Espanol :

En el marco de la exposición Les Américaines , tómese un momento para conocer a la artista Émilie Dumas y descubrir su universo.

