RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ÉMILIE DUMAS AU MUSÉE Collioure

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ÉMILIE DUMAS AU MUSÉE

Dans le cadre de l’exposition Les Américaines , profitez d’un moment de rencontre avec l’artiste Émilie Dumas pour découvrir son univers.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

As part of the Les Américaines exhibition, take the opportunity to meet artist Émilie Dumas and discover her world.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Les Américaines können Sie sich mit der Künstlerin Émilie Dumas treffen und ihre Welt kennenlernen.

Italiano :

Nell’ambito dell’esposizione Les Américaines , concedetevi un momento di incontro con l’artista Émilie Dumas e scoprite il suo mondo.

Espanol :

En el marco de la exposición Les Américaines , tómese un momento para conocer a la artista Émilie Dumas y descubrir su universo.

