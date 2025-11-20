Rencontre avec l’artiste Felipe Romero Beltrán, en discussion avec Clothilde Morette, directrice artistique de la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre sera l’occasion d’éclairer les œuvres présentées dans l’exposition et de découvrir les différents aspects du travail de l’artiste qui combine documentaire, performance et chorégraphie pour interroger politiquement la condition des jeunes migrante·es et la violence des systèmes bureaucratiques.

Felipe Romero Beltrán partagera son approche documentaire, à la croisée de la recherche anthropologique et de la mise en scène photographique, ainsi que la relation de confiance qu’il a su établir avec les jeunes hommes qu’il a accompagnés pendant plusieurs années. Il expliquera également comment Dialect explore la notion de temps suspendu dans le système juridique espagnol et utilise le corps comme métaphore des expériences de migration, des souvenirs et de l’attente.

Dans le cadre de son exposition « Dialect » , la MEP organise une rencontre avec l’artiste Felipe Romero Beltrán, en discussion avec Clothilde Morette, commissaire de l’exposition et directrice artistique de la MEP.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-avec-lartiste-felipe-romero-beltran-en-discussion-avec-clothilde-morette-directrice-artistique-de-la-mep/