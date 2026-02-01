Rencontre avec l’artiste Fumagalli Musée Baron Martin Gray

Rencontre avec l’artiste Fumagalli

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Rencontre avec l’artiste Fumagalli au cœur de ses créations, venez l’entendre parler de son œuvre peint et dessiné , de sa formation, du sens de ses œuvres, de l’évolution de ses recherches. .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

