Rencontre avec l’artiste Fumagalli Musée Baron Martin Gray

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône
Rencontre avec l’artiste Fumagalli au cœur de ses créations, venez l’entendre parler de son œuvre peint et dessiné , de sa formation, du sens de ses œuvres, de l’évolution de ses recherches. .
Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
