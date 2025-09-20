Rencontre avec l’artiste Gail Ritchie autour du projet « Art of Remembrance » La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Wizernes

Rencontre avec l’artiste Gail Ritchie autour du projet « Art of Remembrance » Samedi 20 septembre, 15h00 La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Initié par la LRE Foundation et Tempora, ce projet réunit quatre sites de mémoire en Europe, avec le soutien du programme Europe Créative. Objectif : faire dialoguer artistes et lieux d’Histoire pour questionner autrement les récits de la Seconde Guerre mondiale. Huit semaines de résidence sont prévues, qui aboutiront à une grande exposition commune en 2026.

À La Coupole, c’est l’artiste et chercheuse britannique Gail Ritchie qui a été retenue par un jury d’historiens et d’experts en art contemporain. Après une première période de découverte en juin, Gail poursuit sa résidence de création du 6 septembre au 24 octobre. Originaire d’Irlande du Nord et installée à Belfast, l’artiste présentera sa démarche de travail et sa réflexion et notamment la façon dont la mémoire du conflit dans son pays nourrit sa création.

La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France La coupole d'Helfaut-Wizernes, ou coupole d'Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centre d'histoire et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l'Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

