Rencontre avec l’artiste graveuse Anita Ljung Atelier de gravure et lithographie Silex ink Châteauneuf-Val-de-Bargis

Rencontre avec l’artiste graveuse Anita Ljung

Atelier de gravure et lithographie Silex ink 2 Rue des Dames Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-17

L’atelier Silex ink invite régulièrement des artistes locaux et nationaux pour partager leur travail et leurs démarches en toute simplicité lors de rencontre ouverte ou toutes et tous.

Le 27 février, nous avons le plaisir d’accueillir l’artiste graveuse et imprimeuse Anita Ljung. Elle explore la gravure sur bois en couleur à la limite entre la figuration et l’abstraction. Ses gravures ont été exposées lors de la première édition des Fenêtres qui parlent à Cosne-sur-Loire.

Venez découvrir ses gravures et ses matrices en bois gravés lors d’une rencontre conviviale type auberge espagnole qui se tiendra dans l’atelier d’art imprimé de Châteauneuf-Val-de-Bargis.

N’oubliez pas d’apporter un petit quelque chose à partager pour l’occasion. Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

Atelier de gravure et lithographie Silex ink 2 Rue des Dames Châteauneuf-Val-de-Bargis 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 01 32 87 silexink@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’artiste graveuse Anita Ljung

L’événement Rencontre avec l’artiste graveuse Anita Ljung Châteauneuf-Val-de-Bargis a été mis à jour le 2026-02-04 par Nièvre Attractive