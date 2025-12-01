Rencontre avec l’artiste IPIN ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Rencontre avec l’artiste IPIN

Jeudi 11 décembre 2025 de 18h30 à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

IPIN conjugue de longue date la pratique du graffiti et la création en espace public avec une expérience, rare dans le champ de l’art urbain, de l’univers dit des “arts de la rue”.

Des compagnies de théâtre qu’il a côtoyées au gré de collaborations professionnelles et au sein de la FAIAR (Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue), IPIN a retenu l’ambition, le grain de folie, mais aussi le sens du collectif, la rencontre avec des publics non prévus et non prévenus, et l’ambition de réveiller la ville, de la secouer, de la bousculer parfois. .

English :

IPIN has long combined the practice of graffiti and creation in public spaces with experience rare in the field of urban art of the so-called ?street art? universe.

German :

IPIN verbindet seit langem die Praxis des Graffiti und die Kreation im öffentlichen Raum mit einer im Bereich der urbanen Kunst seltenen Erfahrung in der Welt der sogenannten Straßenkunst .

Italiano :

IPIN ha da tempo unito la pratica dei graffiti e della creazione negli spazi pubblici con l’esperienza rara nel campo dell’arte urbana del cosiddetto universo delle arti di strada .

Espanol :

IPIN combina desde hace tiempo la práctica del graffiti y la creación en espacios públicos con la experiencia -poco habitual en el ámbito del arte urbano- del llamado universo de las artes de la calle .

