Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne Clermont-Ferrand

Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel Samedi 20 septembre, 16h00 FRAC Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel à l’occasion de sa première exposition monographique au Frac Auvergne.

FRAC Auvergne 6 rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473905000 https://fracauvergne.fr Dès sa création, le Frac Auvergne s’est doté d’une politique d’acquisition très claire, orientée vers la peinture. Depuis quelques années, cette identité a évolué vers la notion de picturalité et d’image, incluant photographie, vidéo et cinéma. Aujourd’hui, la collection regroupe plus de 800 œuvres. Depuis 1998, trois axes sont significativement développés au sein de la collection du Frac Auvergne : – le langage, la syntaxe se constitue autour de l’abstraction dite « syntaxique » et concerne des artistes de toutes nationalités effectuant une recherche spécifique dans les domaines de la syntaxe picturale, de sa grammaire, de ses potentialités lexicales et linguistiques (Albert Oehlen, Luc Tuymans, Bernard Frize, Richard Tuttle, Raoul de Keyser, Kimber Smith…) ; – l’engagement ou l’art canalisé par l’Histoire s’est constitué autour d’artistes manifestant dans leur pratique une forme d’engagement, qu’il soit politique, historique, social, philosophique (Marc Bauer, Sarkis, PeterSaul, Alain Séchas, George Condo…) ; – l’image, est une orientation qui établit une réflexion sur les relations entre l’histoire de la peinture et l’image dans son sens le plus large, incluant également les liens qui unissent peinture et cinéma, les questions afférentes au passage de l’image photographique à la peinture, les photographies et vidéos utilisant les références à l’histoire de la peinture etc. (David Lynch, Julien Audebert, Dove Allouche, Eric Baudelaire…).

Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel à l’occasion de sa première exposition monographique au Frac Auvergne.

©Johanna Mirabel, Sleeping Room n°9, 2023, huile sur toile. Courtesy de l’artiste et de la galerie Nathalie Obadia