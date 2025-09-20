Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne Clermont-Ferrand
Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.
Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025
Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel à l’occasion de l’inauguration de l’exposition Habiter le chaos que lui consacre le Frac Auvergne.
.
Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 50 00
English :
Interview with artist Johanna Mirabel to mark the opening of her exhibition Habiter le chaos at Frac Auvergne.
German :
Treffen mit der Künstlerin Johanna Mirabel anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Habiter le chaos, die ihr das Frac Auvergne widmet.
Italiano :
Intervista con l’artista Johanna Mirabel in occasione dell’inaugurazione della sua mostra Habiter le chaos al Frac Auvergne.
Espanol :
Entrevista con la artista Johanna Mirabel con motivo de la inauguración de su exposición Habiter le chaos en el Frac Auvergne.
L’événement Rencontre avec l’artiste Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-26 par Clermont Auvergne Volcans