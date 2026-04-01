Rencontre avec l’artiste Jomei, chanteuse, rappeuse et beatmakeuse Médiathèque Chauvel Plouaret

Plouaret

Rencontre avec l’artiste Jomei, chanteuse, rappeuse et beatmakeuse

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Jomei baigne et évolue dans la musique depuis ses 8 ans. Elle propose aujourd’hui un univers qui lui correspond chanté, lumineux et profond. Elle prose avec le cœur sur des beats qui font danser le monde.

Elle sera en concert à Lannion, brasserie de Kerampont, le 19 mai.

L’association Des récits et des liens est axée sur l’écriture. En partenariat avec l’Espace jeunes de Plouaret, elle accueille la rappeuse Jomei pour un stage de rap beatmaking le vendredi 24 avril de 14h à 17h à destination des jeunes de 12 à 17 ans. A l’issue du stage, nous aurons le plaisir d’accueillir Jomei à la médiathèque pour une rencontre tout public autour de son parcours et de l’univers musical du rap.

La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié. .

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37

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English :

L’événement Rencontre avec l’artiste Jomei, chanteuse, rappeuse et beatmakeuse Plouaret a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose