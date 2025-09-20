Rencontre avec l’artiste Odile Touchais, présentation du livre textile « Le château des Dames » et secrets de fabrication Espace culturel du château des Dames : médiathèque Le Châtelet-en-Brie

Rencontre avec l’artiste Odile Touchais, présentation du livre textile « Le château des Dames » et secrets de fabrication Espace culturel du château des Dames : médiathèque Le Châtelet-en-Brie samedi 20 septembre 2025.

nombre de places limité

Présentation et secrets de fabrication du livre en tissu et feutre de laine créé à l’occasion de l’opération « C’est mon patrimoine! » en 2024, en partenariat avec le service culturel de la CCBRC

Espace culturel du château des Dames : médiathèque 4 rue du 19 mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie Le Châtelet-en-Brie 77820 Seine-et-Marne Île-de-France 0164383352 Le château des dames est municipal depuis 1999. On peut flâner dans son parc. On y trouve également une médiathèque, une salle de spectacles et une maison des associations accès PMR. parking gratuit en face.

Journées européennes du patrimoine 2025

mairie du chatelet-en-brie