Rencontre avec l’artiste Stefan Shankland : une œuvre en « Marbre d’ici » pour le cœur du parc de Billancourt, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Rencontre avec l’artiste Stefan Shankland : une œuvre en « Marbre d’ici » pour le cœur du parc de Billancourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

Rendez-vous au pied du pont Daydé, à l’arrêt du bus 42

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le travail de Stefan Shankland s’inspire des processus de transformation naturels et humains qui façonnent le territoire. Flossile est une sculpture horizontale conçue pour parc de Billancourt avec plus de 25 tonnes de gravats récupérés sur les chantiers de démolition et de construction qui redessinent le quartier. Au sol, l’image minérale produite évoque tour à tour les flux et méandres d’un fleuve, des strates géologiques ou les traces de l’industrie automobile qui ont traversé et façonné Boulogne-Billancourt au cours du XXe siècle.

Démarrée en 2025, la création de cette œuvre de près de 65 mètre de long entre aujourd’hui dans une phase décisive : sa production sur site, qui se poursuivra jusqu’en novembre 2026. À cette occasion, venez rencontrer Stefan Shankland à proximité du chantier de l’œuvre pour découvrir sa démarche, échanger avec lui et voir le projet en cours de réalisation.

Rendez-vous au pied du pont Daydé, à l’arrêt du bus 42

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr/events/rencontre-avec-lartiste-stefan-shankland-une-oeuvre-pour-le-coeur-du-parc-de-billancourt »}] [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Rencontre avec l’artiste Stefan Shankland

©Stefan Shankland