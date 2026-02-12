Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont Tours
Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-14 16:30:00
Conférence de l’artiste Suzanne Lafont autour de l’exposition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Conference by artist Suzanne Lafont on the exhibition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle .
