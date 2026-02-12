Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont Tours

Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-03-14 16:30:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

2026-03-14

Conférence de l’artiste Suzanne Lafont autour de l’exposition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Conference by artist Suzanne Lafont on the exhibition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle .

