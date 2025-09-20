Rencontre avec l’artiste Thomas Auriol à l’ensemble Morel – Monument Historique Maison Morel Saint-Pierre

Rencontre avec l’artiste Thomas Auriol à l’ensemble Morel – Monument Historique Maison Morel Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec l’artiste Thomas Auriol à l’ensemble Morel – Monument Historique 20 et 21 septembre Maison Morel

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

L’artiste Thomas Auriol actuellement en résidence d’artiste vous présentera des fragments d’histoires, d’expériences ou d’anecdotes qui sont pour lui un moteur pictural.

« Pendant ce séjour, je vais chercher à voir l’archipel au travers des yeux d’humains et d’animaux rencontrés, observés. Cette entreprise mi documentaire, mi imaginaire m’amènera à traduire en image la relation singulière que tout un chacun entretient avec le paysage. Comment un corps accueille l’instabilité météorologique, le caractère changeant de la mer, l’aveuglement de la brume. Je vais multiplier les points de vues principalement autour de Miquelon Langlade, à pied, à vélo, en bateau et peut-être en parapente pour avoir une connaissance plus intime du territoire.

Observer les animaux, se renseigner auprès des locaux, d’un naturaliste pour découvrir leur écosystème, leurs habitudes m’aidera à décentrer ou renverser le regard. Essayer de voir ce que voit une sterne, comment elle nous guette. Recueillir le témoignage d’un marin dans la brume et s’appuyer sur cette expérience pour faire glisser une peinture de la figuration à l’abstraction. «

Maison Morel Ile aux Marins Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon. La maison Morel est classée au titre des monuments historiques ainsi que tous les bâtiments qu'elle contient. Cet ensemble présente au point de vue de l'histoire et de l'architecture un intérêt en raison de l'authenticité de cette maison du dernier « petit pêcheur » de l'Ile-aux-Marins. Cette maison appartient à l'association « Sauvegarde du Patrimoine de l'Archipel ».

L’artiste propose de faire découvrir son carnet de voyage et ses différentes peintures produites lors de sa résidence artistique dans l’archipel.

Thomas Auriol