Rencontre avec l’artiste Valeria Cherchi Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre est l’occasion d’échanger avec l’artiste Valeria Cherchi autour d’un travail à la fois intime et politique, qui met en lumière une forme de violence systémique encore trop peu reconnue.

Nourri d’archives familiales, de nouvelles images, de récits et de collaborations interdisciplinaires, Re:Birth aborde des thèmes sensibles tels que le traumatisme transgénérationnel, la perte périnatale, les rapports de pouvoir dans la sphère médicale et la résilience à travers la solidarité. Ce travail en construction s’articule autour de documents photographiques, vidéos, performances et témoignages, tissant une narration plurielle où se rencontrent histoire personnelle, mémoire collective et enjeux contemporains.

Lors de cette présentation, Valeria Cherchi reviendra sur les différentes étapes de sa recherche : de la mort précoce de sa sœur, point de départ du projet, jusqu’à ses collaborations avec des organisations de défense des droits des femmes, en passant par ses investigations sur le rôle des doulas dans des contextes marginalisés. Elle évoquera également son approche artistique, qui fait dialoguer images, textes et installations pour donner voix à des récits souvent réduits au silence.

Valeria Cherchi sera en discussion avec Sonia Bisch, présidente de l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques (VOG), afin d’ouvrir un échange autour des enjeux contemporains liés à ces violences et à leur reconnaissance.

Re:Birth est soutenu par Strategia Fotografia 2024 et promu par la Direction générale de la Créativité contemporaine du ministère italien de la Culture.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 18h30 à 19h30

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

