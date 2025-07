Rencontre avec l’artiste verrier Gabriel Beltra Liouville Apremont-la-Forêt

Rencontre avec l’artiste verrier Gabriel Beltra Liouville Apremont-la-Forêt dimanche 27 juillet 2025.

Rencontre avec l’artiste verrier Gabriel Beltra

Liouville 26 Grande rue Apremont-la-Forêt Meuse

À l’invitation de la Galerie La Salamandre, il présentera son travail et partagera son savoir faire.

Après un parcours chez Daum, puis à Londres dans les ateliers de Peter Layon, maître verrier mondialement connu, Gabriel Beltra souffle le verre à la canne, le colore et le craquèle pour jouer sur les transparences. Après avoir eu la chance de créer son premier atelier en Meuse, c’est la commune de Villotte-sur-Aire qui l’accueille désormais. Affilié aux ateliers Arts de la table , son savoir-faire lui permet de participer à des expositions internationales. Gabriel Beltra propose, sur rendez-vous, de partager ses connaissances et son savoir-faire avec les entreprises, pour des séminaires, ou des particuliers, de venir réaliser leurs créations personnelles, ainsi que des ateliers de thermoformage, l’envie de jouer avec la matière et son pouvoir de transparence, quel bonheur pour moi de créer des objets, à la fois, d’art et de décoration.Tout public

Liouville 26 Grande rue Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 33 83 82 56

English :

At the invitation of Galerie La Salamandre, he will present his work and share his expertise.

After a career at Daum, then in London in the workshops of world-renowned master glassmaker Peter Layon, Gabriel Beltra blows glass with a cane, colors it and cracks it to play with transparencies. Having had the good fortune to set up his first workshop in the Meuse region, he is now based in Villotte-sur-Aire. Affiliated with the « Arts de la table » workshops, his expertise enables him to take part in international exhibitions. Gabriel Beltra offers, by appointment, to share his knowledge and expertise with companies, for seminars, or individuals, to come and realize their personal creations, as well as thermoforming workshops, « the desire to play with the material and its power of transparency, what a joy it is for me to create objects, both art and decoration »

German :

Auf Einladung der Galerie La Salamandre wird er seine Arbeit vorstellen und sein Wissen teilen.

Nach einer Ausbildung bei Daum und in London in den Werkstätten des weltberühmten Glasmeisters Peter Layon bläst Gabriel Beltra das Glas mit dem Stock, färbt und krakeliert es, um mit den Transparenzen zu spielen. Nachdem er das Glück hatte, sein erstes Atelier im Departement Meuse zu gründen, ist es nun die Gemeinde Villotte-sur-Aire, die ihn beherbergt. Als Mitglied des Ateliers « Arts de la table » (Tischkultur) kann er dank seines Know-hows an internationalen Ausstellungen teilnehmen. Gabriel Beltra bietet nach Absprache an, seine Kenntnisse und sein Know-how mit Unternehmen für Seminare oder mit Privatpersonen zu teilen, die ihre persönlichen Kreationen herstellen möchten, sowie Thermoforming-Workshops zu veranstalten

Italiano :

Su invito della Galerie La Salamandre, presenterà il suo lavoro e condividerà la sua esperienza.

Dopo aver lavorato presso Daum, poi a Londra nei laboratori di Peter Layon, maestro vetraio di fama mondiale, Gabriel Beltra soffia il vetro con una canna, lo colora e lo spacca per giocare con le sue trasparenze. Dopo aver avuto la fortuna di aprire il suo primo laboratorio nella regione della Mosa, oggi ha sede a Villotte-sur-Aire. Affiliato ai laboratori « Arts de la table », la sua esperienza gli ha permesso di partecipare a mostre internazionali. Gabriel Beltra offre, su appuntamento, la possibilità di condividere le sue conoscenze e la sua esperienza con le aziende, per seminari, o con i privati, per venire a realizzare le loro creazioni personali, così come laboratori di termoformatura, « il desiderio di giocare con il materiale e il suo potere di trasparenza, che gioia è per me creare oggetti che sono sia arte che decorazione »

Espanol :

Invitado por la Galería La Salamandre, presentará su obra y compartirá sus conocimientos.

Después de trabajar en Daum, y más tarde en Londres en los talleres de Peter Layon, maestro vidriero de fama mundial, Gabriel Beltra sopla el vidrio con caña, lo colorea y lo agrieta para jugar con sus transparencias. Tras tener la suerte de instalar su primer taller en la región francesa del Mosa, ahora está instalado en Villotte-sur-Aire. Afiliado a los talleres « Arts de la table », su pericia le ha permitido participar en exposiciones internacionales. Gabriel Beltra ofrece, previa cita, compartir sus conocimientos y experiencia con empresas, para seminarios, o particulares, para venir a realizar sus creaciones personales, así como talleres de termoformado, « el deseo de jugar con el material y su poder de transparencia, qué alegría me da crear objetos que son a la vez arte y decoración »

