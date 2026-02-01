Rencontre avec l’artiste Xavier Rousseau Musée Baron Martin Gray

Rencontre avec l’artiste Xavier Rousseau

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-19 2026-05-02

Rencontre avec l’artiste Xavier Rousseau, invité par Christian Fumagall.

Il vous contera son parcours, ses recherches techniques et stylistiques, ses sources d’inspiration. .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

