Rencontre avec l’association Article 1 : les grandes voix de l’Égalité des chances Théâtre de la Concorde Paris mercredi 5 novembre 2025.

C’est plus précisément dans le cadre de sa thématique mensuelle « Faire corps » que le Théâtre de la Concorde a choisi d’inscrire cette rencontre, pour mettre en relief la capacité collective à faire front, à se réunir dans la pluralité, à opposer à la haine non pas la colère mais l’élan commun. Faire corps, c’est aussi reconnaître que l’injustice sociale blesse, divise et isole et qu’il est urgent de se rassembler pour y répondre.

Dans une société traversée par les fractures sociales, générationnelles et territoriales, il est urgent de créer des espaces pour penser ensemble ce que pourrait être une véritable égalité. C’est précisément ce que propose cette soirée : non pas une célébration symbolique, mais un moment de mobilisation, d’écoute et d’imagination politique.

Comment construire ensemble une véritable égalité des chances et créer les conditions d’une justice sociale partagée ? Et si l’origine sociale était encore déterminante ?

Accès aux études, orientation, réseau, emploi : les inégalités de départ persistent, souvent invisibles, toujours puissantes. Pour les combattre, une soirée exceptionnelle réunit sur scène des artistes, chercheur·euses, journalistes, militant·es et personnalités publiques. Lectures, dialogues, prises de parole et performances se succèdent pour remettre l’égalité des chances au centre du débat.

À l’initiative de cet événement, la rencontre du Théâtre de la Concorde avec l’association Article 1, qui depuis 20 ans agit concrètement contre les déterminismes sociaux. En 2023-2024, plus de 100 000 jeunes issus de milieux populaires ont été accompagnés par Article 1 à travers la France et l’Outre-Mer afin qu’ils puissent choisir leur avenir librement, sans subir le poids des origines.

En accueillant cette rencontre, le Théâtre de la Concorde affirme son souhait de faire émerger d’autres récits, d’autres trajectoires, et de rendre visibles celles et ceux que l’on ne voit pas assez sur scène.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

