Rencontre avec l’association Ets Joens d’Azu autour des livres de montagne

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-03-26 15:30:00

Date(s) :

2026-03-26

L’association Ets Joens d’Azu vous propose de se retrouver à la Maison du Val d’Azun pour un moment d’échange et de partage autour des livres parlant de montagne.

Partagez et découvrez des pépites personnelles ou que vous pouvez trouver sur place.

Ouvert à tous.

Entrée libre. .

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

The Ets Joens d’Azu association invites you to meet at the Maison du Val d’Azun for a moment of exchange and sharing around books about the mountains.

Share and discover personal nuggets or those you can find on site.

Open to all.

L’événement Rencontre avec l’association Ets Joens d’Azu autour des livres de montagne Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65