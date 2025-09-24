Rencontre avec l’association Oiseaux Cols Libres Cinéma Arrens-Marsous

Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Les membres de l’association Oiseaux Cols Libres ont passé l’été à scruter le ciel pour y observer et compter les migrateurs … Venez assister au bilan de leurs observations estivales au cinéma d’Arrens-Marsous et échanger sur ces sujets passionnants !

Réservation conseillée par téléphone.

Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Members of the Oiseaux Cols Libres association spent the summer scanning the skies to observe and count migratory birds… Come and see the results of their summer observations at the Arrens-Marsous cinema, and discuss these fascinating subjects with us!

Reservations recommended by telephone.

German :

Die Mitglieder des Vereins Oiseaux Cols Libres haben den Sommer damit verbracht, den Himmel nach Zugvögeln abzusuchen, sie zu beobachten und zu zählen … Kommen Sie ins Kino von Arrens-Marsous, um die Bilanz ihrer Sommerbeobachtungen zu sehen und sich über diese spannenden Themen auszutauschen!

Telefonische Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

I membri dell’associazione Oiseaux Cols Libres hanno trascorso l’estate a scrutare i cieli per osservare e contare gli uccelli migratori… Venite a vedere i risultati delle loro osservazioni estive al cinema Arrens-Marsous e a parlare di questi affascinanti argomenti!

Si consiglia la prenotazione telefonica.

Espanol :

Los miembros de la asociación Oiseaux Cols Libres han pasado el verano escudriñando el cielo para observar y contar las aves migratorias… Venga a ver los resultados de sus observaciones estivales en el cine Arrens-Marsous y a conversar sobre estos fascinantes temas

Se recomienda reservar por teléfono.

