Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique Salle des fêtes Montignac-Toupinerie

Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique

Salle des fêtes 873 route des deux églises Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne

L’association Voyage en Terre Atypique propose à une rencontre avec comme sujet les addictions et la zoothérapie. Tous les proches de personnes neuro-atypiques mais aussi à toutes personnes bienveillantes qui souhaitent découvrir la neuro-atypie sont conviés pour partager un moment convivial avec eux. Le repas du midi est sur le thème arrivée de l’automne. Au programme de l’après-midi Repas sur réservation, plus d’informations à venir, goûter auberge espagnole. .

Salle des fêtes 873 route des deux églises Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 30 98 voyageenterreatypique@gmail.com

English : Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique

The association Voyage en Terre Atypique invites you to a meeting on the subject of addictions and zootherapy. All relatives of neuro-atypical people, as well as all caring people who wish to discover neuro-atypia, are invited. Lunch on reservation.

German : Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique

Der Verein Voyage en Terre Atypique lädt Sie zu einem Treffen mit dem Thema Sucht und Tiertherapie ein. Eingeladen sind alle Angehörigen von neuroatypischen Personen, aber auch alle wohlwollenden Personen, die Neuroatypie kennenlernen möchten. Mittagessen auf Vorbestellung.

Italiano :

L’associazione Voyage en Terre Atypique organizza un incontro sul tema delle dipendenze e della zooterapia. Sono invitati tutti i parenti di persone neuro-atipiche e tutte le persone attente che desiderano saperne di più sulla neuro-atipia. Pranzo su prenotazione.

Espanol : Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique

La asociación Voyage en Terre Atypique organiza un encuentro sobre el tema de las adicciones y la zooterapia. Están invitados todos los familiares de personas neuroatípicas, así como todas las personas solidarias que deseen saber más sobre la neuroatypia. Almuerzo previa reserva.

