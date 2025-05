Rencontre avec l’Association Voyage en Terre Atypique – Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun, 18 mai 2025 12:00, Saint-Colomb-de-Lauzun.

L’association Voyage en Terre Atypique propose à tous les proches des personnes neuro-atypiques mais aussi à toutes personnes bienveillantes qui souhaitent découvrir la neuro-atypie de partager un moment convivial avec eux. Le repas du midi est sur le thème de l’Italie. Au programme de l’après-midi Repas sur réservation avant le 15 mai, atelier sur la prévention de toutes formes de violences avec Inès et Romane, goûter auberge espagnole, atelier sur la neurodiversité, la sexualité et l’identité (libre à chacun de participer ou de discuter). .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 30 98

The Voyage en Terre Atypique association is inviting all those close to neuro-atypical people, as well as other caring individuals, to share a convivial moment. Lunch on reservation before May 15.

Der Verein Voyage en Terre Atypique bietet allen Angehörigen von neuroatypischen Personen, aber auch allen anderen wohlwollenden Personen die Möglichkeit, einen geselligen Moment miteinander zu verbringen. Das Mittagessen muss vor dem 15. Mai reserviert werden.

L’associazione Voyage en Terre Atypique invita tutte le persone vicine alle persone neuro-atipiche, nonché altre persone attente, a condividere un momento di convivialità. Il pranzo deve essere prenotato entro il 15 maggio.

La asociación Voyage en Terre Atypique invita a todos los allegados de personas neuroatípicas, así como a otras personas solidarias, a compartir un momento de convivencia. El almuerzo debe reservarse antes del 15 de mayo.

