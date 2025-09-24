Rencontre avec l’Atelier blam Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Rencontre avec l’Atelier blam Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Opérant à la croisée de l’architecture et du design, l’Atelier blam est spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs techniques et artistiques sophistiqués.L’objectif de cette conférence gratuite proposée à la Maison des Hommes et des techniques est de permettre une rencontre avec les techniciens de l’atelier Blam afin de revenir sur la fabrication du célèbre cheval Zeus qui a fait rêver le monde lors des JO de Paris 2024.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/conference-par-latelier-blam/