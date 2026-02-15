Rencontre avec l’atelier La Mona-vitrail Rue du Château Pau

Rencontre avec l’atelier La Mona-vitrail

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un rendez-vous dans le cadre des Journées des Métiers d’Art, autour d’un atelier vitrail installé au sein de la chapelle royale.

Marion Lo Monaco est formée aux techniques traditionnelles du vitrail et de la restauration de vitraux anciens. De l’élaboration du projet à la pose sur site, de la maquette à sa conversion en vitrail, nous découvrirons tous les aspects de la création.

Une rencontre tout en lumières et transparences… .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

