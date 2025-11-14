Rencontre avec Laura Vinogradova Yvetot

Rencontre avec Laura Vinogradova

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

2025-11-14

Dans le cadre du festival Les Boréales, la Médiathèque intercommunale vous invite à venir rencontrer Laura Vinogradova qui présentera son premier roman « La rivière » publié aux éditions Bleu & Jaune. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonnière. .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr

