Rencontre avec Laura Vinogradova Yvetot

Rencontre avec Laura Vinogradova
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 19:00:00
2025-11-14
Dans le cadre du festival Les Boréales, la Médiathèque intercommunale vous invite à venir rencontrer Laura Vinogradova qui présentera son premier roman « La rivière » publié aux éditions Bleu & Jaune. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonnière. .
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr
English : Rencontre avec Laura Vinogradova
