Rencontre avec Laure Prouvost Mucem Marseille 2e Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 18h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rencontre au Mucem Laure Prouvost en dialogue avec Céline Kopp.

En écho aux expositions Au fort les âmes sont, Mère, We, Sea et au film They Parlaient Idéale présentés respectivement au Mucem, au Centre de la Vieille Charité et au [mac] Musée d’art contemporain, actoral et l’artiste pluridisciplinaire Laure Prouvost ont conçu ensemble deux jours de rendez-vous au cœur du festival, le 26 et le 27 septembre.











Au programme lectures, courts-métrages, performances et rencontres, pensés en résonance aux thèmes chers à Laure Prouvost et dans le prolongement des parcours d’exposition.











La commissaire d’exposition et historienne de l’art Céline Kopp revient avec Laure Prouvost sur les travaux déployés à l’occasion des trois expositions qu’elle présente en 2025 à Marseille. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Encounter at the Mucem: Laure Prouvost in dialogue with Céline Kopp.

German :

Begegnung im Mucem: Laure Prouvost im Dialog mit Céline Kopp.

Italiano :

Incontro al Mucem: Laure Prouvost in dialogo con Céline Kopp.

Espanol :

Encuentro en el Mucem: Laure Prouvost en diálogo con Céline Kopp.

