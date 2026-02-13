Rencontre avec Lauren Bastide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre avec Lauren Bastide Samedi 21 mars, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Que dit la santé mentale de notre société ?

Lauren Bastide, journaliste et essayiste, est l’autrice d’essais sur le féminisme (Présentes, Futur·es, et Enfin seule) ainsi que la créatrice de l’incontournable podcast Folie Douce qui déconstruit les représentations sur la santé mentale en interviewant des personnalités avec humour et bienveillance.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Mollat.

> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00

© Luna Harst