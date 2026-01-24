RENCONTRE AVEC LAURENCE BLOCH Lodève

RENCONTRE AVEC LAURENCE BLOCH

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

De la stagiaire à France Culture à la patronne de la radio la plus écoutée de France. Qui se cache derrière la métamorphose de France Inter ?

Rencontre avec Laurence Bloch, celle qui a fait entrer une nouvelle génération de voix à l’antenne.

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

From intern at France Culture to boss of France’s most listened-to radio station. Who is behind the metamorphosis of France Inter?

Meet Laurence Bloch, the woman who brought a new generation of voices to the airwaves.

