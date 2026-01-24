RENCONTRE AVEC LAURENCE BLOCH Lodève
RENCONTRE AVEC LAURENCE BLOCH
6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault
De la stagiaire à France Culture à la patronne de la radio la plus écoutée de France. Qui se cache derrière la métamorphose de France Inter ?
Rencontre avec Laurence Bloch, celle qui a fait entrer une nouvelle génération de voix à l’antenne.
English :
From intern at France Culture to boss of France’s most listened-to radio station. Who is behind the metamorphosis of France Inter?
Meet Laurence Bloch, the woman who brought a new generation of voices to the airwaves.
