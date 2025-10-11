Rencontre avec Laurence Campbell Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Laurence Campbell est un dessinateur britannique reconnu pour son travail dans la bande dessinée américaine. Il commence sa carrière en 1990 en dessinant pour la revue 2000AD, notamment pour le titre culte JUDGE DREDD.

Dans les années 2000, il rejoint Marvel, pour qui il dessine sur les séries Wolverine, Deadpool Pulp et surtout Punisher MAX, scénarisé par Jason Aaron.

À partir de 2014, il devient un dessinateur régulier de Mike Mignola pour l’univers étendu de Hellboy, en travaillant sur de nombreux titres marquant comme BPRD L’enfer sur Terre, BPRD un mal bien connu ou encore Hellboy & BPRD.

En 2024, il co-crée avec le talentueux Ram V la série The One Hand, un thriller noir néo-futuriste, mêlant enquête policière et cyberpunk. Son style noir et brut et sa mise en scène oppressante et audacieuse montrent tout le talent du dessinateur.

À l’occasion de la parution de l’intégrale de the One Hand & the Six Fingers publié chez Urban Comics, nous avons l’honneur de recevoir Laurence Campbell pour une conférence de 14h à 15h30, puis pour une séance de dédicaces dès 16h. Lors de cette rencontre exceptionnelle, vous pourrez également profiter d’une exposition des planches originales de la série. .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Laurence Campbell is a British cartoonist renowned for his work in American comics. He began his career in 1990 drawing for 2000AD magazine, notably for the cult title JUDGE DREDD.

Laurence Campbell ist ein britischer Zeichner, der für seine Arbeit in amerikanischen Comics bekannt ist. Er begann seine Karriere 1990, als er für das Magazin 2000AD zeichnete, insbesondere für den Kulttitel JUDGE DREDD.

Laurence Campbell è un disegnatore britannico noto per il suo lavoro nei fumetti americani. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 disegnando per la rivista 2000AD, in particolare per il titolo cult JUDGE DREDD.

Laurence Campbell es un dibujante británico conocido por su trabajo en el cómic estadounidense. Comenzó su carrera en 1990 dibujando para la revista 2000AD, en particular para el título de culto JUDGE DREDD.

