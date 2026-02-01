Rencontre avec Laurent Mauduit La Fabrique à Paroles Paimpol

Rencontre avec Laurent Mauduit

La Fabrique à Paroles
2 Rue de Run-Baëlan
Paimpol

2026-02-10 18:30:00

2026-02-10

Laurent Mauduit, journaliste et co-fondateur de Médiapart, vient présenter son nouveau livre Collaborations. Enquête sur l’extrême droite et les milieux d’affaires à La Fabrique à Paroles. .

La Fabrique à Paroles
2 Rue de Run-Baëlan
Paimpol

