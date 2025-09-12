Rencontre avec Laurent Mauvignier Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Laurent Mauvignier Station Ausone Bordeaux vendredi 12 septembre 2025.

Rencontre avec Laurent Mauvignier Vendredi 12 septembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-12T18:00:00 – 2025-09-12T19:30:00

Fin : 2025-09-12T18:00:00 – 2025-09-12T19:30:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/CbXeWs

« Dans une maison vide subsistent un piano, une légion d’honneur, une mèche de cheveux ainsi qu’une photographie avec un visage patiemment découpé aux ciseaux. Pour comprendre ce qu’il s’y est déroulé, le narrateur remonte le temps, affrontant l’histoire et le destin fracassé de Marie-Ernestine et Marguerite, confrontées à la violence des hommes et de deux guerres mondiales. » ©Electre 2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/CbXeWs »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Venez rencontrer Laurent Mauvignier à l’occasion de la sortie de son livre « La maison vide » aux éditions de Minuit.