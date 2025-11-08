Rencontre avec Laurent Petitmangin Chapelle des Arts Gerbéviller

Rencontre avec Laurent Petitmangin Chapelle des Arts Gerbéviller samedi 8 novembre 2025.

Rencontre avec Laurent Petitmangin

Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La médiathèque de Gerbéviller accueille Laurent Petitmangin, auteur de plusieurs romans marquants et notamment Ce qu’il faut de nuit , un drame familial récompensé par 20 prix littéraires dont le Prix Fémina des lycéens , adapté récemment au cinéma dans Jouer avec le feu (Avec Vincent Lindon). Des lectures d’extraits de ses autres romans Ainsi Berlin et Les terres animales et de ses romans jeunesse seront prévus. Cette rencontre est organisée par la médiathèque et le club littéraire Tulaslu , avec la complicité de la librairie Quantin à Lunéville. Renseignements à la médiathèque au 03 83 42 71 58 ou par mail à mediatheque@gerbeviller.frTout public

0 .

Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 71 58 mediatheque@gerbeviller.fr

English :

The Gerbéviller media library welcomes Laurent Petitmangin, author of several outstanding novels, including Ce qu’il faut de nuit , a family drama awarded 20 literary prizes including the Prix Fémina des lycéens , recently adapted for the cinema in Jouer avec le feu (with Vincent Lindon). Readings of excerpts from his other novels, Ainsi Berlin and Les terres animales , as well as his novels for young readers, will also be included. This event is organized by the media library and the Tulaslu literary club, with the support of the Quantin bookshop in Lunéville. Information from the media library on 03 83 42 71 58 or by e-mail at mediatheque@gerbeviller.fr

German :

Die Mediathek in Gerbéviller empfängt Laurent Petitmangin, Autor mehrerer herausragender Romane und insbesondere von Ce qu’il faut de nuit , einem Familiendrama, das mit 20 Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, darunter der Prix Fémina des lycéens , und kürzlich in Jouer avec le feu (Mit Vincent Lindon) verfilmt wurde. Es sind Lesungen aus seinen anderen Romanen Ainsi Berlin und Les terres animales sowie aus seinen Jugendromanen geplant. Dieses Treffen wird von der Mediathek und dem Literaturclub Tulaslu in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Quantin in Lunéville organisiert. Informationen in der Mediathek unter 03 83 42 71 58 oder per E-Mail an mediatheque@gerbeviller.fr

Italiano :

La mediateca Gerbéviller accoglie Laurent Petitmangin, autore di numerosi romanzi di grande rilievo, tra cui Ce qu’il faut de nuit , un dramma familiare che ha vinto 20 premi letterari tra cui il Prix Fémina des lycéens e che è stato recentemente adattato per il cinema in Jouer avec le feu (con Vincent Lindon). Saranno inoltre letti estratti di altri suoi romanzi, Ainsi Berlin e Les terres animales , oltre ai suoi romanzi per ragazzi. L’evento è organizzato dalla mediateca e dal club letterario Tulaslu, con il sostegno della libreria Quantin di Lunéville. Per ulteriori informazioni, chiamare la mediateca al numero 03 83 42 71 58 o inviare un’e-mail a mediatheque@gerbeviller.fr

Espanol :

La mediateca de Gerbéviller recibe a Laurent Petitmangin, autor de varias novelas destacadas, entre ellas Ce qu’il faut de nuit , un drama familiar galardonado con 20 premios literarios, entre ellos el Prix Fémina des lycéens , y recientemente adaptado al cine en Jouer avec le feu (protagonizada por Vincent Lindon). También se leerán extractos de sus otras novelas, Ainsi Berlin y Les terres animales , así como de sus novelas juveniles. Este acto está organizado por la mediateca y el club literario Tulaslu, con el apoyo de la librería Quantin de Lunéville. Para más información, llame a la mediateca al 03 83 42 71 58 o envíe un correo electrónico a mediatheque@gerbeviller.fr

L’événement Rencontre avec Laurent Petitmangin Gerbéviller a été mis à jour le 2025-10-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS