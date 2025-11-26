Rencontre avec Laurent Testot et Perrin Remonté Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Laurent Testot et Perrin Remonté

Notre empreinte sur terre. Des cartes et des infographies pour comprendre l’Anthropocène éd. Armand Colin

À travers cartes, infographies et photos, cet atlas révèle l’impact profond et durable de nos activités sur les écosystèmes. Un outil visuel et accessible pour nous éclairer sur la fragilité de notre monde et sur la nécessité de contrôler notre pollution et nos dépenses énergétiques afin de freiner le réchauffement climatique.

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

