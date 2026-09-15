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AGENDA · Pontarlier

Rencontre avec Laurine Roux Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier

mercredi 21 octobre 2026 · Librairie Le Temps d'un livre · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Librairie Le Temps d'un livre
Adresse
10 rue Tissot
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Rencontre avec Laurine Roux

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:30:00
fin : 2026-10-21 20:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie « Le Temps d’un livre ».
Rencontre Littéraire avec Laurine Roux, autrice des livres « Trois fois la colère » « Sur l’épaule des géants » « L’autre moitié du monde » « Le sanctuaire » et « Une immense sensation de calme » aux éditions du Sonneur qui sortent par la suite aux éditions Folio en format poche. Tout public.   .

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68  letempsdunlivre@librairiescop.com

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English : Rencontre avec Laurine Roux

L’événement Rencontre avec Laurine Roux Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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