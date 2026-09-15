Rencontre avec Laurine Roux Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier
mercredi 21 octobre 2026 · Librairie Le Temps d'un livre · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rencontre avec Laurine Roux
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:30:00
fin : 2026-10-21 20:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie « Le Temps d’un livre ».
Rencontre Littéraire avec Laurine Roux, autrice des livres « Trois fois la colère » « Sur l’épaule des géants » « L’autre moitié du monde » « Le sanctuaire » et « Une immense sensation de calme » aux éditions du Sonneur qui sortent par la suite aux éditions Folio en format poche. Tout public. .
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 letempsdunlivre@librairiescop.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Laurine Roux
L’événement Rencontre avec Laurine Roux Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier 15 septembre 2026
- Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier 16 septembre 2026
- Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier 16 septembre 2026
- Récréalivre Maison Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 16 septembre 2026
- Dégustation de Mont d’Or Rue de la Gare Pontarlier 16 septembre 2026