Rencontre avec Laurine Roux Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Rencontre avec Laurine Roux

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-21 20:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie « Le Temps d’un livre ».

Rencontre Littéraire avec Laurine Roux, autrice des livres « Trois fois la colère » « Sur l’épaule des géants » « L’autre moitié du monde » « Le sanctuaire » et « Une immense sensation de calme » aux éditions du Sonneur qui sortent par la suite aux éditions Folio en format poche. Tout public. .

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 letempsdunlivre@librairiescop.com

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English : Rencontre avec Laurine Roux

L’événement Rencontre avec Laurine Roux Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS