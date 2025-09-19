Rencontre avec l’auteur Antonin Sabot Saugues
Rencontre avec l’auteur Antonin Sabot Saugues vendredi 19 septembre 2025.
Rencontre avec l’auteur Antonin Sabot
Médiathèque, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Rencontre avec Antonin Sabot, auteur du livre jeunesse « La louve » aux éditions Talents Hauts (2024).
.
Médiathèque, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr
English :
Interview with Antonin Sabot, author of the children’s book « La louve », published by Talents Hauts (2024).
German :
Treffen mit Antonin Sabot, Autor des Jugendbuchs « La louve » (Die Wölfin), erschienen im Verlag Talents Hauts (2024).
Italiano :
Incontriamo Antonin Sabot, autore del libro per bambini « La louve », pubblicato da Talents Hauts (2024).
Espanol :
Conozca a Antonin Sabot, autor del libro infantil « La louve », publicado por Talents Hauts (2024).
L’événement Rencontre avec l’auteur Antonin Sabot Saugues a été mis à jour le 2025-08-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier