Rencontre avec l’auteur Antonin Sabot Saugues

Médiathèque, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Rencontre avec Antonin Sabot, auteur du livre jeunesse « La louve » aux éditions Talents Hauts (2024).

Médiathèque, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr

English :

Interview with Antonin Sabot, author of the children’s book « La louve », published by Talents Hauts (2024).

German :

Treffen mit Antonin Sabot, Autor des Jugendbuchs « La louve » (Die Wölfin), erschienen im Verlag Talents Hauts (2024).

Italiano :

Incontriamo Antonin Sabot, autore del libro per bambini « La louve », pubblicato da Talents Hauts (2024).

Espanol :

Conozca a Antonin Sabot, autor del libro infantil « La louve », publicado por Talents Hauts (2024).

