Rencontre avec l’auteur Aurélien Gautherie Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’auteur Aurélien Gautherie

Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Un premier roman qui a impressionné Jordan en 1953, dans l’archipel des Féroé, dans le petit village de Gjogv, un vieux pêcheur attend la mort…

Pour en savoir plus et rencontrer l’auteur, rdv à la Librairie des Cordeliers.

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Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

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English :

A first novel that impressed Jordan: in 1953, in the Faroese archipelago, in the small village of Gjogv, an old fisherman awaits death…

To find out more and meet the author, visit Librairie des Cordeliers.

L’événement Rencontre avec l’auteur Aurélien Gautherie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme