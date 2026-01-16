Rencontre avec l’auteur australien de BD jeunesse Grégory Mackey Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Rencontre avec l’auteur australien de BD jeunesse Grégory Mackey

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-02-01

A l’occasion de la sortie de l’album Anders et la montagne . En présence son éditeur, The Hoochie Coochie. Tout public Entrée libre

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

English :

On the occasion of the release of the album Anders et la montagne . In the presence of its publisher, The Hoochie Coochie. Open to all? Free admission

