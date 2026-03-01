Rencontre avec l’auteur Bérénice Pichat Mers-les-Bains

Rencontre avec l’auteur Bérénice Pichat

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Rencontre avec Bérénice Pichat

15h à la médiathèque de Mers-Les -Bains

19h à la librairie Encre Marine

Lauréate du prix des Librairies indépendantes en 2025 avec son roman La Petite Bonne ( Les Avrils ), elle a aussi reçu le Prix des Villes Sœurs grâce aux votes des lecteurs de notre territoire. Celui-ci lui sera remis le mercredi à la Médiathèque de Mers-les-Bains (15h). A cette occasion, la (très belle) sélection 2026 sera dévoilée.

Bérénice viendra ensuite à 19h à la librairie Encre Marine à Eu.

Rencontre avec Bérénice Pichat

15h à la médiathèque de Mers-Les -Bains

19h à la librairie Encre Marine

Lauréate du prix des Librairies indépendantes en 2025 avec son roman La Petite Bonne ( Les Avrils ), elle a aussi reçu le Prix des Villes Sœurs grâce aux votes des lecteurs de notre territoire. Celui-ci lui sera remis le mercredi à la Médiathèque de Mers-les-Bains (15h). A cette occasion, la (très belle) sélection 2026 sera dévoilée.

Bérénice viendra ensuite à 19h à la librairie Encre Marine à Eu. .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

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English :

Meeting with Bérénice Pichat

3pm: at the Mers-Les-Bains media library

7pm: at the Encre Marine bookshop

Winner of the Prix des Librairies Indépendants in 2025 for her novel La Petite Bonne ( Les Avrils ), she also won the Prix des Villes S?urs thanks to the votes of readers in our region. The award will be presented to her on Wednesday at the Médiathèque de Mers-les-Bains (3pm). On this occasion, the (very fine) 2026 selection will be unveiled.

Bérénice will then visit the Encre Marine bookshop in Eu at 7pm.

L’événement Rencontre avec l’auteur Bérénice Pichat Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS