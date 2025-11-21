Rencontre avec l’auteur Célestin de Meeûs Médiathèque La Passerelle Ornans

Rencontre avec l’auteur Célestin de Meeûs

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

La médiathèque La Passerelle vous propose une rencontre avec l’auteur et poète Célestin de Meeûs dans le cadre du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues.

Célestin de Meeûs est un jeune poète et romancier belge. En septembre 2024 paraît son premier roman, Mythologie du .12 (mention spéciale du prix Wepler et prix Stanislas) aux éditions du sous-sol. Ce texte croise le destin de trois personnages, deux mondes, deux désarrois, deux histoires simultanées qui se rejoignent. Plongeant dans les angoisses intimes de ses per­sonnages, la violence sourde de leurs désillusions et l’ébriété de leurs rêves, Célestin de Meeûs tisse un même monde fait de ver­tiges et de rupture.

En partenariat avec l’Agence Livre & Lecture de Bourgogne Franche-Comté et le Collège Sainte-Marie Saint-Michel.

Le vendredi 21 novembre à 18h30

Entrée libre

Renseignements 03 81 62 40 38 ou mediatheque@ornans.fr .

+33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

