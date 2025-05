Rencontre avec l’auteur Christian Martinasso – Fnac de Vichy Vichy, 14 juin 2025 11:00, Vichy.

Rencontre avec l’auteur Christian Martinasso Fnac de Vichy 35 rue Lucas Centre Commerciale les Quatre Chemins Vichy Allier

La Fnac de Vichy a le plaisir de recevoir Christian Martissano en séance de dédicaces pour présenter ses livres “Missives Bleues”, “Trip d’ados en enfer” et “Déclarations passionnées”, le samedi 14 juin de 11h à 17h.

English :

Fnac Vichy is delighted to welcome Christian Martissano for a book signing session to present his books Missives Bleues, Trip d?ados en enfer and Déclarations passionnées, on Saturday June 14th from 11am to 5pm.

German :

Der Fnac in Vichy freut sich, Christian Martissano zu einer Signierstunde zu empfangen, um seine Bücher « Missives Bleues », « Trip d’ados en enfer » und « Déclarations passionnées » am Samstag, den 14. Juni von 11:00 bis 17:00 Uhr vorzustellen.

Italiano :

La Fnac di Vichy è lieta di accogliere Christian Martissano per un autografo in occasione della presentazione dei suoi libri Missives Bleues, Trip d’ados en enfer e Déclarations passionnées, sabato 14 giugno dalle 11.00 alle 17.00.

Espanol :

Fnac Vichy se complace en recibir a Christian Martissano para una firma de libros con motivo de la presentación de sus obras Missives Bleues, Trip d’ados en enfer y Déclarations passionnées, el sábado 14 de junio de 11:00 a 17:00 horas.

