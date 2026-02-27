Rencontre avec l’auteur Christine Thomas Rue du Casino Vichy

Rencontre avec l’auteur Christine Thomas

Au salon du livre de Vichy venez rencontrez Christine Thomas auteure Sourde qui présentera son livre, son vécu et son histoire.

English :

At the Vichy book fair, come and meet Christine Thomas, Deaf author, who will be presenting her book, her experience and her story.

