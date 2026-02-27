Rencontre avec l’auteur Christine Thomas Rue du Casino Vichy
samedi 21 mars 2026.
Rencontre avec l’auteur Christine Thomas
Rue du Casino Palais des Congrès-Opéra Vichy Allier
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Au salon du livre de Vichy venez rencontrez Christine Thomas auteure Sourde qui présentera son livre, son vécu et son histoire.
Rue du Casino Palais des Congrès-Opéra Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lsf03100@gmail.com
English :
At the Vichy book fair, come and meet Christine Thomas, Deaf author, who will be presenting her book, her experience and her story.
