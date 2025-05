Rencontre avec l’auteur Diego Muzzio – Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans, 16 mai 2025 14:00, Le Mans.

Sarthe

Rencontre avec l'auteur Diego Muzzio

16 mai 2025 14:00

16:00

2025-05-16

Campé entre l’Édimbourg des années 1920 et les paysages désolés et hostiles de la Patagonie, mêlant traditions littéraires anglo-saxonnes et argentines, l’aventure, l’horreur et le gothique, L’Œil de Goliath explore avec panache la relation entre les hommes et leur double, les frontières floues entre ce que l’on considère comme des contraires absolus le bien et le mal, la raison et la folie. Embarquez pour un voyage obsédant dans les recoins les plus sombres de l’âme humaine…

Originaire d’Argentine et installé au Mans, Diego Muzzio est l’auteur de recueils de poésie, de romans jeunesse et de recueils de nouvelles. L’Œil de Goliath est son premier roman et révèle au public francophone une voix déjà largement reconnue en Argentine, où il a reçu de nombreux prix.

Rencontre ouverte à tous les publics, animée par Charles-Elie Le Goff, Marina Letourneur et Lucie Valverde, enseignants-chercheurs de l’université du Mans. .

Boulevard Paul d'Estournelles de Constant, BU Le Mans

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

