UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nérac

Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela Médiathèque Yves Chaland Nérac

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Dans le cadre du Festival de littérature Lettres du Monde, la médiathèque reçoit Edouardo Fernando Varela, auteur argentin. Il présentera son dernier roman « Pampa » publié aux éditions Métailié.   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela

L’événement Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela Nérac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)