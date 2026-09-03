Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Dans le cadre du Festival de littérature Lettres du Monde, la médiathèque reçoit Edouardo Fernando Varela, auteur argentin. Il présentera son dernier roman « Pampa » publié aux éditions Métailié. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela

L’événement Rencontre avec l’auteur Edouardo Fernando Varela Nérac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Albret