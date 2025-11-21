Rencontre avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély
Librairie Jeux de Pages 20 rue GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-21 17:30:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Venez échanger avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani, à la librairie.
Librairie Jeux de Pages 20 rue GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr
English :
Come and chat with author and translator Serge Quadruppani at the bookshop.
German :
Tauschen Sie sich mit dem Autor und Übersetzer Serge Quadruppani in der Buchhandlung aus.
Italiano :
Venite a chiacchierare con l’autore e traduttore Serge Quadruppani in libreria.
Espanol :
Venga a charlar con el autor y traductor Serge Quadruppani en la librería.
