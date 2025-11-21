Rencontre avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec l'auteur et traducteur Serge Quadruppani

Rencontre avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani

Librairie Jeux de Pages 20 rue GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 17:30:00
fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Venez échanger avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani, à la librairie.
Librairie Jeux de Pages 20 rue GAMBETTA Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Come and chat with author and translator Serge Quadruppani at the bookshop.

German :

Tauschen Sie sich mit dem Autor und Übersetzer Serge Quadruppani in der Buchhandlung aus.

Italiano :

Venite a chiacchierare con l’autore e traduttore Serge Quadruppani in libreria.

Espanol :

Venga a charlar con el autor y traductor Serge Quadruppani en la librería.

L’événement Rencontre avec l’auteur et traducteur Serge Quadruppani Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme